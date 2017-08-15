АИЖК: Новая программа помощи ипотечным заемщикам начнет работу с 22 августа

Новые правила программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, вступят в силу 22 августа, говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

В программе смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн руб. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем в два раза.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении госпрограммы помощи ипотечным заемщикам 11 августа. Оно вступит в силу через семь рабочих дней после официального опубликования.

Госпрограмму запустили в апреле 2015 г.: банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсировало государство. Срок программы истек 31 мая 2017 г., при этом выделенные на нее 4,5 млрд руб. были израсходованы уже по состоянию на март. За время действия программы ею воспользовались более 19 000 человек.

В конце июля Медведев подписал распоряжение о выделении на эту программу еще 2 млрд руб. из резервного фонда правительства в качестве взноса в уставный капитал АИЖК.

Принять участие в программе смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. При этом допускается наличие совокупной доли членов его семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в размере не более 50% с 30 апреля 2015 г.