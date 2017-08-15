Путин поручит Генпрокуратуре проверить ситуацию с обманутыми дольщиками

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева поручить Генпрокуратуре проверить, как решаются проблемы обманутых дольщиков.

В ходе встречи с президентом Васильев отметил, что «если бы сейчас Генпрокуратура организовала проверку обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, мы бы ответили на вопросы людям».

Васильев сообщил, что в партию поступает много обращений, дольщики интересуются на встречах с единороссами, почему не приняли вовремя меры, почему не наложили обеспечивающий арест и т. д. «В связи с этим я бы хотел попросить об одном: о вашем поручении прокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу», - сказал глава фракции.

«Хорошо», - ответил Путин.