Министр транспорта Подмосковья обещал не класть асфальт в снег

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сегодня заявил, что ремонт дорог в Подмосковье в этом году закончится в сентябре, чтобы ни в коем случае не укладывать асфальт в снег. «Ни в коем случае мы не позволим ни одному подрядчику класть асфальт в снег. Знаете, это самая любимая тема: как только приходят холода, выпадает снег, все начинают интересоваться темой, как же идет дорожный ремонт», - цитирует агентство «Москва» слова Трескова на брифинге, посвященном промежуточным итогам ремонта на автодорогах Подмосковья.

Министр подчеркнул, что обновление дорог Подмосковья в текущем году закончится в сентябре. «Мы себе запланировали до конца сентября закончить все работы, чтобы ни одного квадратного метра не было уложено в снег и чтобы не дать подрядчикам такой возможности», - добавил министр.

Недавно класть асфальт в снег запретил и губернатор Смоленской области Алексей Островский. «Мы не знаем, какая будет погода в октябре, и смоляне нас не поймут, если дорожные службы будут во время дождя или мокрого снега укладывать асфальт», - сказал он. Большой общественный резонанс вызвал ролик активиста общественного движения «Убитые дороги» Александра Волкова, снявшего укладку асфальта в ноябрьский снег и мороз в Вязьме.