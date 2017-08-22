Китайская Dalian Wanda отказалась от покупки участка в центре Лондона

Компания Dalian Wanda, принадлежащая миллиардеру Ван Цзяньлиню, отказалась от приобретения участка земли в центре Лондона площадью 4 гектара из-за ограничений на инвестиции в зарубежную недвижимость для китайских компаний.

В результате участок под названием «Площадь девяти вязов» (Nine Elms Square), находящийся на правом берегу Темзы около знаменитой электростанции Баттерси, будет продан Guangzhou R&F Properties и СС Land Holdings за 470 млн фунтов стерлингов ($606 млн), пишет агентство Bloomberg.

Dalian Wanda договорилась о приобретении земли, на которой планировалось построить целый комплекс на 1900 квартир плюс различные объекты инфраструктуры. Ожидалось, что сделка будет закрыта этим летом.

Однако на минувшей неделе госсовет Китая ввел ограничения на покупки китайскими компаниями иностранных активов в таких секторах, как недвижимость, отельный бизнес, развлечения и спорт, для того чтобы ограничить отток капитала из страны.