ГК «Метрополь» продала аэропорт Улан-Удэ Роману Троценко

Группа компаний «Метрополь» продала бизнесмену Роману Троценко основной аэропорт Улан-Удэ - «Байкал» (Бурятия) - как непрофильный актив.

«Группа компаний "Метрополь" заключила договор купли-продажи, согласно которому ООО "Аэропорт Байкал" в г. Улан-Удэ приобретает Р.В.Троценко - российский предприниматель, совладелец холдинга "Новапорт"», - говорится в сообщении на сайте группы. Сумма сделки не раскрывается.

Комментируя сделку, основатель и руководитель группы Михаил Слипенчук пояснил, что «Метрополь» сосредоточится на строительстве, горнодобывающей отрасли и туризме. Развитие аэропорта не являлось профильным для компании, и смена владельца даст аэропорту Улан-Удэ дополнительный импульс развития, сказал он.

Троценко подтвердил факт сделки, отметив, что у аэропорта «Байкал» удобное расположение для развития как туризма, так и бизнеса.

ГК «Метрополь» приобрела аэропорт «Байкал» у австрийской компании Meinl Airports International в мае 2011 г. По некоторым данным, цена сделки составила порядка $5 млн (австрийцы в 2007 г. купили аэропорт за $24 млн). В 2013 г. состоялось открытие воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ, в том же году аэропорт перешел на круглосуточный режим работы. «Байкал» является аэропортом федерального значения, имеет статус международного, осуществляет свою деятельность как запасной аэропорт для Читы, Иркутска и Братска. В настоящее время ведется строительство новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, позволяющей принимать все типы воздушных судов.