Мэрия: благоустройство московских улиц продолжится в 2018 году

Работы по благоустройству московских улиц продолжатся в 2018 г., сообщил журналистам руководитель департамента капремонта Москвы Алексей Елисеев, передает «РИА Новости».

«Мы не останавливаем работы по благоустройству улиц. Вопрос состоит в том, как будет программа называться — "Моя улица" или как-то по-другому. Город примет решение. Но благоустройство город продолжит», — сказал Елисеев.

При этом в дальнейшем власти намерены облагородить периферийные районы города. По словам Елисеева, благоустройство будет распространяться на так называемые «субцентры» Москвы (более отдаленные районы), чтобы «создавать там комфортные условия для проживания москвичей».

«Москва тратит сегодня 1,4% от своего бюджета на благоустройство. При этом общий бюджет, например, Торонто на благоустройство составляет 8,6% от общего бюджета города, в Лондоне это более 9%», — отметил Елисеев.