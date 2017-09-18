Электромеханик признан виновным в деле о гибели женщины в лифте в «Алых парусах»

По делу о гибели женщины в сорвавшемся лифте в «Алых парусах» электромеханик Андрей Белоусов приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Его признал виновным Хорошевский суд Москвы, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Елена Гуменная. Белоусов свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Трагедия в элитном жилом комплексе «Алые паруса» произошла 14 января 2016 г. Кабину лифта повредил противовес, пол кабины провалился, когда там находилась пассажирка, женщин упала в шахту и погибла. Лифты комплекса обслуживало ООО «Лифтгарнт», Белоусов работал в компании электромехаником. Суд и следствие пришли к выводу, что с мая 2015 г. по январь 2016 г. подсудимый, игнорируя служебные обязанности, ненадлежащим образом проводил работы по техническому обслуживанию и ремонту одного из лифтов, что повлекло за собой нештатную работу систем безопасности и аварию. Белоусов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Комиссия Межрегионального технологического управления (МТУ) Ростехнадзора установила причину аварии 25 января 2017 г. Техническими причинами аварии стали несрабатывание устройства контроля слабины подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине, разрушение противовеса и падение его на кабину, сообщил сайт Ростехнадзора.