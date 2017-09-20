РБК узнал «копеечный способ» спасти «Зарядье» от вытаптывания

Чтобы посетители парка «Зарядье» не вытаптывали растения, там скорректируют сеть дорожек, рассказал РБК источник, близкий к администрации парка. «Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи и стоят копейки», — оценил он.

По словам собеседника портала, в первый дни, когда парк был открыт для посещения, там вытоптали «ничтожную часть» зеленых насаждений, потому что «посетители, поднимаясь на холм, смотрели на открывающиеся виды, а не под ноги». С идеей скорректировать границы дорожек в тундровой зоне согласен архитектор Тимур Башкаев, проектировавший интерьеры Медиацентра и «Заповедного посольства» в парке. «В этом месте популярная видовая точка, а растения небольшие. Люди фотографируются и не замечают их. Не думаю, что кто-то специально ходил и вырывал растения», — сказал он РБК.

Повреждения на куполе Медиацентра он также назвал несерьезными: «Там проклеенное стекло триплекс. Оно просто трескается, и все. Это обычная история, трещина не травмоопасна». По оценке Башкаева, реальная сумма ущерба, нанесенного парку в первые дни посещений, — это «мизерные цифры, несопоставимые со стоимостью проекта». Итоговая стоимость парка превысила 14 млрд руб. Источник РБК оценил стоимость восстановления поврежденных элементов в сотни тысяч рублей.

Парк для массового посещения открыли после Дня города, и уже через три дня начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин пожаловался «Комсомольской правде», что посетители вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», – говорил он. По его утверждению, люди также выкапывали растения и выносили в сумках.

На следующий день после заявлений Сафиуллина руководитель пресс-службы парка Карина Горобец заявила, что сотрудники не видели, чтобы посетители вырывали и выносили какие-либо растения. «Это домыслы какие-то», – отметила она. В конце прошлой недели пресс-служба парка заявила, что берет паузу и пока ситуацию комментировать не будет: «Все усилия сотрудников «Зарядья» направлены на восстановление его ландшафта».

Очевидно, что очень многих растений в парке нет на своих местах, но за руку никаких воров не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем, объяснил «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы. Пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, сказал представитель «Зарядья».