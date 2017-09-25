Власти обещают не продавать квартиры в домах для реновации до завершения переселения

Продажи квартир в домах, построенных по программе реновации, планируется начать только после завершения первой волны переселения жителей сносимых пятиэтажек, сообщил «Интерфаксу» председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Основная задача программы – переселение жителей из ветхих и некомфортных домов. При желании, они смогут докупить дополнительные квадратные метры и комнаты сразу при переезде. А свободные продажи квартир стартуют позже, когда будет переселена первая волна», — сказал К. Тимофеев.

Он отметил, что город планирует выставлять на продажу только «излишки» квартир, не востребованные переселенцами. «Таким образом, первые продажи могут стартовать через два-три года», — подчеркнул КТимофеев.

По мнению председателя комитета, программа реновации не окажет сильного влияния на рынок недвижимости. «Объемы жилья, выставляемого городом на продажу, будут небольшими и, в целом, на конъюнктуру рынка они не сильно повлияют», — сказал Тимофеев.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что программа реновации жилья в Москве может выйти на самоокупаемость на поздних этапах реализации.

«Переселенцы будут выбирать около 90% площадей нового жилья из построенного по программе в первые годы. Однако во второй и третьей волне реновации у нас, скорее всего, будут появляться излишки, и мы их будем продавать, чтобы вернуть деньги и вывести программу на самоокупаемый, самодвижущийся процесс», — сказал Хуснуллин.