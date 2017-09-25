Акустические испытания в филармонии «Зарядья» завершатся к концу сентября

Акустические испытания в концертном зале парка «Зарядье» будут окончены до конца сентября. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«Над акустикой зала работают специалисты из NAGATA ACOUSTICS America Inc. После завершения всех строительных и отделочных работ в концертном зале начнется установка органа», — уточнил руководитель департамента Андрей Бочкарев. По его словам, в концертном зале благодаря механизации произойдет трансформация партера, оркестровой ямы и сцены.

Строительство филармонии завершится не раньше весны 2018 г. Большой зал будет вмещать в себя около 1500 зрителей, при этом число мест можно будет менять в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Также в филармонии появится зал для репетиций на 400 мест. Его можно будет также использовать для камерных и сольных концертов. Помимо этого предполагается наличие студии звукозаписи, буфета и зоны отдыха с открытой террасой.

Парк «Зарядье» был открыт для посетителей 11 сентября.