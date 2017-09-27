Аналог Парка Горького появится в Южном Бутове в 2018 году

Новый крупный парк наподобие Парка Горького откроют в московском районе Южное Бутово в августе 2018 г., сообщил мэр города Сергей Собянин. Работы планируется завершить к 1 августа 2018 г.

«Мы проводим комплексное благоустройство всей парковой территории - это более 140 га, огромная территория, почти половина Парка Горького. Так что у Бутово будет свой Парк Горького», - сказал Собянин.

По словам Собянина, концепция предполагает и спокойные, тихие территории, и территории для занятия спортом, и площадки для детей, хорошее освещение, безопасность, летние эстрады. В парке появится больше деревьев, в порядок приведут все реки и пруды, сказал мэр.

«Жителям Бутова больше не надо будет ездить в другой парк, все будет здесь», - обещает Собянин.

Он добавил, что благоустройство проведут в два этапа: в 2017 г. выполнят работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций.