Власти Москвы выставили на торги кинотеатр «Слава»

Власти Москвы выставили на торги кинотеатр «Слава» на шоссе Энтузиастов, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике. Начальная стоимость лота - 32,3 млн руб.

Кинотеатр площадью 3100 кв. м был построен по проекту архитектора Ивана Жолтовского в 1950-е гг. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. После произошедшего в 2007 г. пожара оно находится в аварийном состоянии.

По условиям сделки, инвестор должен восстановить исторический облик здания и приспособить его под культурно-досуговый центр с кинозалом, указывается в пресс-релизе. Заявки для участия в аукционе можно подать до 9 ноября, торги запланированы на 15 ноября.