Программу «Моя улица» обеспечили деньгами до 2020 года

В принятом недавно бюджете Москвы до 2020 г. предусмотрены расходы на программу благоустройства «Моя улица», сообщило РБК. В 2018 г. на переделку улиц потратят 33,3 млрд руб., в 2019 г. - 30,6 млрд руб., в 2020 г. - 30,5 млрд руб. С учетом расходов текущего, 2017 г., суммарные расходы на программу до 2020 г. достигнут 200 млрд руб.

Изначально «Моя улица» была рассчитана на 2015–2018 гг. В июле вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что «Моя улица» не закончится никогда: «эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной».

Согласно адресной инвестпрограмме Москвы (АИП) на 2017–2020 гг. московские власти планируют потратить на городское строительство 2 трлн руб. Львиная доля расходов приходится на программу «Развитие транспортной системы г. Москвы» – 1,43 трлн руб., причем свыше половины этих средств пойдет на строительство метро – 760 млрд руб.