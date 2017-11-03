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«Парящий мост» в «Зарядье» будут закрывать для посещения после снегопадов

«Парящий» мост в московском парке «Зарядье» могут закрывать для посетителей на время быстрой уборки снега после снегопадов. Это ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. Перекрытия будут кратковременными, пообещал собеседник агентства. «Для недопущения слеживания снега и образования наледи на деревянном покрытии снег должен быть убран в кратчайшие сроки», - объяснили в пресс-службе.

1 ноября мост временно закрывали для уборки наледи, сообщали СМИ. Мост обработали песком и снова пустили на него посетителей.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, его уже посетили более 1,2 млн человек.

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