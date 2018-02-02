Недвижимость

Новости

Эксперты назвали топ-20 регионов с самыми дорогими квартирами в новостройках

Безоговорочными лидерами по стоимости жилья в строящихся домах являются Москва и Санкт-Петербург. В Москве самый дорогой лот продается в апартаментном комплексе «Царев сад» на Софийской набережной, который обойдется покупателю в 1,53 млрд руб. Это двухуровневый пентхаус площадью 825,8 кв. м. Санкт-Петербург идет со значительным отставанием в цене - В ЖК «Императорский Яхтъ-клуб» на берегу Малой Невки продается пентхаус в 595,1 кв. м по цене 638,72 млн руб.

Рейтинг регионов России по максимальной стоимости квартир и апартаментов в строящихся домах составили эксперты компании ЦИАН, которые в каждом регионе страны выбрали по одному проекту с самыми высокими ценовыми показателями. Отобраны были 20 регионов с самым дорогим жильем.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в пятерке лидеров также республика Крым (85,8 млн руб. за квартиру в 143 кв. м в Ялте), Нижний Новгород (54,35 млн руб. за пентхаус в 217,4 кв. м) и Ростов-на-Дону (45,16 млн руб. за квартиру в 322,6 кв. м в самом центре города).

Замыкают двадцатку Чебоксары (18,49 млн руб. за квартиру в 264,1 кв. м) и Тюмень (17,69 млн руб. за квартиру в 244,9 кв. м).

Примечательно, что разница в цене между первой и двадцатой позицией рейтинга ЦИАН составляет более 85 раз. А по цене самой дорогой квартиры в Москве можно приобрести все остальные лоты в регионах из первой двадцатки самых дорогостоящих.