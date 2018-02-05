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Счетная палата установила нарушения в работе Минстроя

Счетная палата в ходе проверки установила, что Минстрой не обеспечил необходимый контроль за реализацией проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Ипотека и арендное жилье». Об этом сообщается в докладе Счетной палаты (СП), размещенном на сайте ведомства.

По информации доклада, на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды из федерального бюджета было выделено 25,1 млрд руб., которые были распределены 81 региону. При этом на обустройство парков дополнительно было выделено 500 млн руб. для 72 регионов.

По предварительным данным, на 1 января 2018 г. кассовое исполнение в целом по проекту – 97,3%, по обустройству парков – 98,6%.

При этом в ряде регионов 1 ноября 2017 г. еще не были заключены контракты на выполнение работ по благоустройству дворов, общественных территорий и парков. Ведомство отмечает, что, учитывая сезонность выполнения работ по озеленению, есть «риски невыполнения запланированных показателей проекта на 2017 г. в полном объеме», а также «риски их некачественного выполнения».

В докладе также отмечается неэффективное отвлечение Минстроем в 2017 г. средств резервного фонда правительства РФ в размере 279,3 млн руб.

Есть претензии у Счетной палаты и к контролю Минстроя за реализацией проекта «Ипотека и арендное жилье». В 2017 г. на реализацию проекта было выделено 20,3 млрд руб. Кассовые расходы по состоянию на начало текущего года составили 96,3% запланированного объема.

При этом Минстрой не анализировал потребность регионов в финансовой поддержке жилищного строительства, не рассматривал влияние проводимых мероприятий на стоимость жилья, не оценивал эффективность подпрограммы за предыдущий период ее реализации и влияние на повышение доступности жилья.

Контрольный орган также указывает на отсутствие взаимосвязи целевых показателей проекта и подпрограммы с выполняемыми мероприятиями, а также объемами их финансирования. Так, при установленном в ФЦП «Жилище» (в ее рамках предоставлялись субсидии) показателе на 2016 г., предусматривающем ввод 1,1 млн «квадратов» жилья, регионы отчитались за ввод 4,15 млн кв. м (377% запланированного). При этом данный показатель был достигнут регионами при неполном использовании субсидии (93,5%).

Проверка проводилась за период 2016–2017 гг.

Пресс-служба Минстроя сообщила, что данные СП по благоустройству - промежуточные, а на 9 января план по благоустройству общественных и дворовых пространств выполнен на 103%. «Относительно выполнения проекта «Ипотека и арендное жилье» и программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» Минстрой России обязан рассмотреть и предоставить свою позицию в СП до 15 марта», - говорится в сообщении. Ведомство обращает внимание, что целевой показатель - объем ввода жилья - перевыполнялся.