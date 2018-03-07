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Эксперты оценили место Москвы в мире по размеру инвестиций в коммерческую недвижимость

Москва заняла 71 место в рейтинге мировых городов по объему инвестиций в коммерческую недвижимость с показателем $3,5 млрд по итогам 2017 г., говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018.

Больше всего инвестиционных денег досталось Лос-Анжелесу, занявшему первое место в рейтинге: в коммерческую недвижимость здесь было вложено $21,3 млрд.

Второе место у Центрального Лондона ($20,8 млрд). Сюда, в основном, вкладывались иностранные инвесторы. Ориентированная на арендаторов политика лендлордов, юридическая защищенность крупных активов и недавняя слабость фунта стерлингов перевесили все опасения инвесторов по возможному выходу Великобритании из Евросоюза.

На третьем месте – район Нью-Йорка Манхэттен с объемом инвестиций в $20,2 млрд. В целом в Нью-Йорке по итогам 2017 г. наблюдалось снижение объема сделок. Местные и иностранные инвесторы опасались повышения процентной ставки и изменений в бюджетно-налоговой политике, поэтому приостановили свою активность.

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость по всему миру по итогам прошлого года увеличился на 1,3% и составил $840 млрд. Частные и институциональные инвесторы продолжают рассматривать недвижимость как привлекательную часть своего глобального инвестиционного портфолио за счет стабильной доходности и потенциала роста стоимости капитала.

Наиболее привлекательными активами на инвестиционном рынке являются офисы. На них в 2017 г. пришлось примерно 40% от общего объема мировых сделок или 81% транзакций объемом от $500 млн.

В Москве основной объем сделок за последние три года приходился на объем $20-49 млн, а число сделок на сумму $100-300 млн сократилось почти в два раза. Это объясняется тем, что на рынке уменьшается число игроков, которые могут совершать крупные сделки, говорят эксперты.