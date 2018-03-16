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«Зарядью» и «Лужникам» не достались премии MIPIM Awards

Во Франции состоялась церемония награждения престижной премией в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards, сообщается на сайте MIPIM. Победители были выбраны в 11 категориях. В их число не попали московские проекты «Лужники» и «Зарядье», хотя они в числе еще 44 претендентов вошли в шорт-лист награды. Всего на получение премии претендовали 227 объектов из 55 стран.

Парк «Зарядье» претендовал на премию в номинации «Лучший проект городской регенерации». Соперниками московского парка были проект редевелопмента старого квартала Porta Nuova в Милане, комплекс Puhlmannhof в Берлине и парк «Калиджодо» в Джакарте. Победа досталась миланскому кварталу Porta Nuova. Проект представляет собой мультифункциональный редевелопмент исторического центра города, в результате которого Милан получит деловой район с высотками на 140 000 кв. м, 400 квартир премиум-класса и 40 000 «квадратов» ритейла и культурных пространств. Кроме того, 160 000 кв. м Porta Nuova отдано под площади, парки, сады. Оценочная стоимость проекта, по сообщению Bloomberg, составляет 2 млрд евро (стоимость «Зарядья» - около 14 млрд руб.).

Стадион «Лужники» боролся за награду в номинации «Лучшее обновленное здание». В этой категории победило здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала недавно скончавшаяся лауреат Притцкеровской премии Заха Халид. В рамках проекта бывшее здание пожарной станции, над которой надстроили футуристическую башню, превратилось в штаб-квартиру порта. Оценочная стоимость проекта составляет 55 млн евро. К слову, реконструкция «Лужников» стоила гораздо дороже - 26,6 млрд руб. (или около 380 млн евро).

Как открылись обновленные «Лужники»