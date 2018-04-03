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Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

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Президент Владимир Путин подписал документ, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О рекламе». Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в ст. №5 закона вносятся изменения следующего характера: не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Данное ограничение не касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

23 марта депутаты Госдумы одобрили в окончательном чтение эти поправки. Совет Федерации одобрил изменения в закон 28 марта этого года.

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Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС «Аккую». Об этом говорится на сайте Кремля.

АЭС с четырьмя энергоблоками построят в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение о строительстве Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. На данный момент проект полностью финансируется российской стороной. «Это первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией)», - уточняется на сайте Кремля.

«Надеюсь, что в 2023 г. мы с вами сможем принять участие в открытии станции», - сказал во время церемонии Эрдоган Путину. В свою очередь российский президент пообещал «сделать все, чтобы присутствовать при начале работы этой АЭС».

По словам Эрдогана, «Аккую» обеспечит до 10% потребностей Турции в электричестве. «С вводом в строй АЭС "Аккую" Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой», - заявил он.

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким стандартам безопасности.

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Политика
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СКР показал новые кадры с камер видеонаблюдения «Зимней вишни»

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) обнародовал новое видео с камер видеонаблюдения из кемеровского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в момент возникновения пожара.

На кадрах запечатлены первые минуты после возникновения пожара, ролик смонтирован из нескольких кусков записи с камер наблюдения. На видео посетители ТРЦ в панике бегут к выходу. После начала возгорания в здании погас свет, многие посетители бежали к выходам в темноте.

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», - говорится в подписи к видео, размещенному на официальном Youtube-канале СКР. Людей, которые были свидетелями начала пожара, СКР просит позвонить следователям.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где располагалась детская комната с аттракционами и кинозалы. Жертвами пожара стали 64 человека, их них 41 ребенок.

Расследованием уголовного дела занимается группа криминалистов и следователей из центрального аппарата СКР. Ее работой руководит лично руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Новости

Путин подписал «закон о 0,3 промилле» для водителей

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Закон не изменяет ранее установленного значения для определения факта употребления алкоголя за рулем по пробе выдыхаемого воздуха (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — сообщалось в сопроводительных документах к проекту закона. Административное наказание за пьяное вождение - 30 000 руб. и лишение прав на полтора года.

Госдума приняла законопроект 23 марта, Совет Федерации - 28 марта. Он возвращает в практику установление факта опьянения по анализу крови, а не только выдыхаемого воздуха.

В 2010-2013 гг. в законодательстве России нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что положительные результаты дают некоторые продукты питания, а у алкотестеров существует погрешность, дающая ложный положительный результат.

С 2013 г. нормой содержания алкоголя стали 0,16 мг на л в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови, однако остался пробел в ст. 12.8 КоАП, содержащей определение опьянения водителя только по анализу выдыхаемого воздуха. В результате к ответственности не привлекались пьяные водители, которые в момент аварии находились в бессознательном состоянии или скрылись с места аварии.

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Политика
Новости

Госдума разрешила продавать невозвратные билеты на поезда

Ведомости
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Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон, который вводит тарифы на невозвратные железнодорожные билеты, следует из базы данных нижнего парламента.

Изменения, которые вносятся в «Устав железнодорожного транспорта», позволят пассажиру вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая.

К причинам, позволяющим вернуть билет, отнесут внезапную болезнь члена семьи, совместно следующего с пассажиром, а также смерть члена семьи. Все случаи должны подтверждаться документами.

Пассажир также сможет вернуть проездной из-за отмены или задержки поезда. В заключении комитета Госдумы по транспорту указывается, что новые нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов».

Планируется, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 г. До этого его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Инициатива, подготовленная Минтрансом, была внесена в Госдуму в июне 2014 г. В первом чтении документ одобрили в марте 2015 г., второе чтение состоялось в марте 2018 г.

После внесения документа в Госдуму РЖД заявляла о готовности снизить цену на невозвратные билеты на поезда дальнего следования на 10-20%. При этом на первом этапе речь идет лишь о купейных вагонах и вагонах СВ, отмечали в компании.

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Политика
Новости

Партию Навального могут зарегистрировать под названием «Рабочее название»

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подал уведомление в Минюст о проведении съезда партии Алексея Навального под названием «Рабочее название». На съезде партию планируют переименовать: такое название выбрано, поскольку «названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда», написал Навальный в телеграме. Съезд партии запланирован на 19 мая.

В начале марта Навальный сообщил, что учредительный съезд партии, который он планировал провести 3 марта, не состоится. По его словам, арендодатель, у которого они сняли помещение, в последний момент расторг договор.

Перед этим партия «Гражданская позиция» провела съезд, на котором сменила название на «Партия прогресса» - такое название было у незарегистрированной партии Навального. Зампредом партии стал бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов, который в декабре прошлого года со скандалом покинул московский штаб, обвинив руководство штаба в том, что оно сорвало верификацию подписей в поддержку Навального. «Нам в регистрации отказывали, а в какой-то момент кремлевский политтехнолог и владелец десятка партий Богданов взял да и переименовал одну из своих помоечных партий в «Народный альянс». С точно такой же символикой», - написал тогда оппозиционер.

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Политика
Новости

Росгвардия нашла нарушения в работе ЧОПа в «Зимней вишне»

Ведомости
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Частное охранное предприятие (ЧОП) «Центр защиты» незаконно взяло на себя обязательства по предоставлению услуг по защите от пожаров в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове, передает ТАСС со ссылкой на заявление главного эксперта Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светланы Терновой.

ЧОП заключил с руководством ТРЦ договор на оказание частных охранных услуг, а также услуг по профилактике угрозы пожаров на территории здания ТРЦ и в радиусе 50 метров от объекта, отметила она. «ЧОПы учреждаются исключительно для оказания охранных услуг. И профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывают охранные организации, не относится», - заявила Тернова.

По ее словам, «Центр защиты» не имел в штате сотрудников, необходимых для оказания такого рода услуг, а также соответствующей экипировки для проведения учений. «Центр защиты» заключил два договора на оказание охранных услуг с ТРЦ. При этом один из них был заключен уже после пожара, добавила она. «После пожара ЧОП сразу же прибег к махинациям и в результате появились два договора. Я уверена, что один из договоров появился после трагических событий», - сказала Тернова.

В свою очередь начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов заявил, что холдинг, входивший в ЧОП «Центр защиты» и предоставлявший услуги «Зимней вишне», и еще два охранных предприятия уже ликвидированы. «Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии», - заявил он.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении МЧС по Кемеровской области, рассказал «Интерфаксу» источник. «Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», - заявил он, добавив, что следственные действия идут уже второй день.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Из здания не смогли выбраться и погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Финансы
Новости

Налоговики доначислили «Открытию» свыше 1 млрд рублей

Ведомости
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Федеральная налоговая служба доначислила «Открытию» 1,092 млрд руб. налогов за 2013 г. по итогам прошлогодней проверки, подконтрольный ЦБ банк намерен оспаривать это решение, говорится в его годовой отчетности по РСБУ.

«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и, в случае необходимости, в суде», – подчеркивают в кредитной организации. Руководство «Открытия» уверено, что позиция банка будет поддержана вышестоящим налоговым органом либо в суде.

В конце августа 2017 г. банк «Открытие» был передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Капитал «Открытия» 30 ноября списали до 1 руб., после чего ЦБ докапитализировал банк на 456,2 млрд руб. и стал его собственником.

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Политика
Новости

Путин прибыл в Анкару

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару с первым зарубежным визитом после победы на президентских выборах 18 марта.

Сразу после выхода из самолета и спуска с трапа Путин поздоровался с участниками трехсторонней встречи. В конце красной дорожки Путина ждал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он поздоровался с президентом, на ходу успел ему доложить; Путин кивнул и сел в машину.

В ходе двухдневного рабочего визита Путин обсудит двусторонние вопросы и перспективы сирийского урегулирования с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. Визит начнется с совместного с Эрдоганом символического запуска начала строительства АЭС «Аккую» по российским технологиям. Во вторник в Анкаре пройдут российско-турецкие переговоры. На следующий день - 4 апреля - здесь же состоится саммит Россия - Турция - Иран.

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Авто
Новости

Илон Маск взял под личный контроль производство бюджетной Tesla

Интерфакс/Ведомости
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Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск решил лично курировать производство бюджетных седанов Model 3, выпуск которых никак не выходит на плановый график, пишет The Information со ссылкой на информированные источники.

По данным интернет-издания, Маск забрал эти полномочия у старшего вице-президента Tesla по разработкам Дага Филда, пришедшего в Tesla из Apple.

«Около года назад я попросил Дага заняться и проектированием, и производством. Он согласился, что Tesla нужно лучше совмещать эти области, чтобы мы не разрабатывали машины, которые безумно трудно строить. Однако сейчас лучше разделять и властвовать, так что я снова буду спать на заводе. [Крупносерийное автопроизводство] - это ад», - написал Маск в Twitter.

Позднее Маск уточнил, что считает прямой контроль производства правильным в сложившейся ситуации и своим долгом как руководителя компании. «Даг, которого я считаю одним из талантливейших менеджеров инженерных проектов в мире, сосредоточится на инженерном аспекте», - написал он.

Капитализация Tesla в понедельник упала на 5% после первоапрельской шутки Маска о банкротстве компании. Инвесторам не до шуток, отмечает FT: к постоянным срывам графика производства Model 3 на минувшей неделе добавилось признание компании в том, что к недавней аварии Tesla со смертельным исходом в Калифорнии причастен ее автопилот. Tesla потеряла уже почти треть пиковой капитализации, достигнутой в сентябре 2017 г., отмечает издание.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

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Авто
Новости

«Камаз» увеличил годовую прибыль в 2,5 раза

Ведомости
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Чистая прибыль «Камаза» по РСБУ в 2017 г. выросла в 2,5 раза до более чем 3 млрд руб., сообщил сегодня гендиректор «Ростеха» (владелец 49,9% «Камаза») Сергей Чемезов на заседании совета директоров автоконцерна в Москве. Выручка предприятия выросла до 145,2 млрд руб., что на 21% больше, чем в 2016 г.

Общие продажи «Камаза» увеличились по сравнению с 2016 г. на 11%, составив 38 192 единицы техники (из них 33 154 – продано в России).

За 2016 г. «Камаз» направил на выплату дивидендов компании 297 млн руб., или 25% чистой прибыли по МСФО. За 2017 г. «Камаз» увеличил чистую прибыль по МСФО в 4 раза до 2,5 млрд руб.

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Бизнес
Новости

МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады – 2026

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил, что предварительную официальную заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 г. подали национальные комитеты семи стран. Это Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум). Саппоро, Калгари и Турин уже принимали зимние Олимпиады - в 1972, 1988 и 2006 гг. соответственно.

«Сердечно приветствую стремление национальных комитетов и городов к проведению зимних Олимпийских игр... Наша цель - не привлечь рекордное число кандидатов, а выбрать лучшую столицу Олимпиады для лучших спортсменов мира», - заявил президент МОК Томас Бах. МОК указывает, что вводимая с 2020 г. процедура подготовки городов к Играм (Agenda-2020) существенно пересмотрена, с тем чтобы обеспечить принимающим странам разумную экономию средств, а также максимально учитывать долговременные интересы развития страны, города и региона.

Город-победитель, который получит право провести Олимпиаду – 2026, выберут на сессии МОК в сентябре 2019 г.

Смех и слезы российских олимпийцев

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