Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
Президент Владимир Путин подписал документ, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О рекламе». Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в ст. №5 закона вносятся изменения следующего характера: не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Данное ограничение не касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений.
23 марта депутаты Госдумы одобрили в окончательном чтение эти поправки. Совет Федерации одобрил изменения в закон 28 марта этого года.