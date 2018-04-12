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«Дом.рф» сообщил о росте ипотечного кредитования на 85%

В I квартале 2018 г. банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 600 млрд руб., сообщает АО «Дом.рф» (ранее — АИЖК). Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте было выдано более 120 000 кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% больше, чем в марте 2017 г.).

«Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей», — говорится в сообщении компании. Ставки по ипотеке в феврале продолжили снижение: 9,58% — на новостройки (год назад — 11,61%), 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%).

Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%, отметил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

Доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, снизилась до 2,15% — это минимум за последние три года. «В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования "пузыря" на рынке ипотеки», — отмечает компания.

Всего в 2018 г., по оценке «Дом.рф», будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

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