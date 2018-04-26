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ДОМ.РФ отдаст в бюджет половину чистой прибыли за 2017 год

Наблюдательный совет 25 апреля 2018 г. рекомендовал общему собранию акционеров ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50,18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 г., говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2017 г. составила 18 млрд руб. (рост на 31,2%). Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет более 9 млрд руб. Дивидендные выплаты увеличатся почти в 1,3 раза по сравнению с дивидендами за 2016 г. (7,066 млрд руб.).

В сообщении также говорится, что «интегральное исполнение ключевых показателей эффективности за 2017 г. составляет 120%». Показатель рентабельности собственных средств компании за 2017 г. достиг 12,1% по сравнению с 9,9% за аналогичный период прошлого года.