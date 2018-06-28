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Неизвестный инвестор выкупил за 1 млрд рублей участок в Москве под строительство жилья

Земельный участок площадью 26,6 га, расположенный на улице 1-я Вольская в микрорайоне Некрасовка на юго-востоке Москвы, продан на открытом аукционе за 1,01 млрд руб., говорится в сообщении компании «Дом.рф».

Победителем аукциона стало АО «Геос трейд». Компания-победитель может построить на участке жилой микрорайон с инфраструктурой. «По Генплану Москвы и Плану землепользования и застройки данная территория относится к зоне жилых районов и микрорайонов многоквартирной жилой застройки», - говорится в сообщении.

Согласно данным СПАРКа, АО «Геос трейд» создано в декабре 2017 г. в Москве и единственным акционером компании является физическое лицо. Строительство жилья не значится в числе основных видов деятельности. Согласно регистрационным данным, компания преимущественно занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью.

Основным застройщиком микрорайона Некрасовка является ООО «Авеста-строй».

Активная застройка Некрасовки ведется с 2010 г. Всего в районе построят 5 млн кв. м недвижимости, говорится на сайте Мосстройкомплекса.

За «Дом.рф» закреплены полномочия агента по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками в федеральной собственности и не используемыми правообладателями.

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