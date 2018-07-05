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Иностранные футбольные болельщики назвали самые красивые станции метро в Москве

Французские архитекторы, приехавшие в Россию на ЧМ-2018, составили список самых красивых станций метро Москвы, говорится на сайте мэрии Москвы.

Свои выводы архитекторы сделали после посещения станций столичной подземки, а также изучения исторических справок о станциях с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».

Так, по версии французов, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с начала ЧМ приложение, доступное на семи языках, скачали более 30 000 иностранцев.

Также для болельщиков ЧМ-2018 в столичной подземке проводят экскурсии на русском и английском языках.