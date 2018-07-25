Недвижимость

Новости

Минстрой подсчитал регионы без обманутых дольщиков

Семнадцать регионов России не имеют обманутых дольщиков, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.

В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.

Как ранее сообщал Якушев, по данным региональных реестров, на 1 апреля в 69 субъектах России насчитывалось почти 34 000 пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценке Генпрокуратуры, всего на конец I квартала в России насчитывалось до 40 000 обманутых дольщиков.