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Минстрой нашел необоснованные ужесточения требований к застройщикам в законодательстве

Минстрой России осенью планирует внести на рассмотрение Госдумы ряд поправок в законодательство о долевом строительстве, сообщил руководитель ведомства Владимир Якушев на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, передает «Интерфакс».

По словам министра, некоторые нормы в законе оказались «недопрописаны», поэтому готовятся поправки, которые «уточнят ряд позиций». «Нам нужно избежать разногласий между застройщиками, банками и гражданами», – сказал министр.

Кроме того, по словам Якушева, в законодательстве необходимо избежать необоснованного ужесточения требований к застройщикам, чтобы не обрушить отрасль.

«Много вещей, которые в законе вроде прописаны, но есть желание истолковать их по-иному, предъявить более жесткие требования к застройщикам», – сказал Якушев.

Напомним, что переход на эскроу-счета начался с 1 июля 2018 г. По такой схеме деньги граждан застройщик получает только после сдачи дома. С 1 июля 2019 г. строители жилья смогут привлекать средства только в банках.