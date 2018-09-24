Минстрой обязал застройщиков жилья раскрывать бенефициаров

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«Опора России» раскритиковала идею туристического сбора

Идея туристического сбора неэффективна и может привести к развитию теневого сектора размещения отдыхающих. Об этом говорится в письме организации малого и среднего бизнеса «Опора России» на имя первого вице-премьера Антона Силуанова. Детали со ссылкой на документ приводит «Коммерсантъ».

Право вводить курортный сбор до 2022 г. в рамках пилотного проекта получили Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. В этом году он составит до 50 руб. в сутки на человека, в 2019 г. – до 100 руб. В конце прошлого года с инициативой о введении туристического сбора выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он предложил с 1 января 2020 г. взимать до 2% от суммарной цены размещения. Определять ставку и получать средства должны региональные и муниципальные власти.

В «Опоре» рассматривают проект как преграду в развитии внутреннего туризма и уже отмечают негативную реакцию потребителей. Заплатить сбор можно только на месте в гостинице, для многих туристов это стало неприятным сюрпризом, отмечает вице-президент организации Алексей Кожевников. Курортный сбор заставил отельеров Краснодарского края повысить стоимость каждого номера на 10–20 руб. в сутки, чтобы компенсировать затраты на наем дополнительного персонала и закупку оборудования для перечисления курортного сбора. По данным «Опоры России», в 2016 г. в отелях края останавливалась лишь треть прибывших туристов. Новые сборы могут еще сильнее снизить этот показатель за счет размещения в частном секторе.

«Этим летом туристы в Краснодарском крае платят по 10 руб. за человека в сутки – это 100 руб. за десятидневный отдых. Если же сумма будет составлять 1000 руб. на человека при повышении ставки до 100 руб., то это точно заставит людей искать альтернативные варианты», – считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Идею туристического сбора поддержал и губернатор Рязанской области Николай Любимов, ожидающий дополнительных поступлений в местный бюджет более чем в 20 млн руб. в год. Председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин предупредил, что сбор может быть полезен не для всех регионов. Если в Санкт-Петербург поток туристов не снизится, то за другие регионы поручиться сложнее. При этом эксперт указывает на недостаточное поступление налогов от туризма в местные бюджеты, куда доходит не более 30% средств.

В Минфине рассказали о решении включить в Налоговый кодекс только курортный сбор в пилотных регионах. Вопрос о туристическом сборе требует дополнительной проработки.