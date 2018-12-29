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«Система» купила блокпакет «Интуриста»

АФК «Система» выкупила бывший пакет правительства Москвы в своей гостиничной компании — ВАО «Интурист». Доля АО «Бизнес-недвижимость» (структура «Системы») в капитале компании выросла с 66,203% до 91,239%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

«Бизнес-недвижимость» увеличила долю в ВАО «Интурист» в рамках консолидации гостиничных активов АФК «Система», — пояснил представитель АФК Сергей Копытов. Сумму и контрагента по сделке он не назвал, отметив, что пакет куплен у лица, не аффилированного с АФК.

Ранее 25,036% в «Интуристе» принадлежали правительству Москвы. После нескольких неудачных попыток продать актив в этом году город смог его реализовать, снизив цену пакета до 495 млн руб. (в 2015 г. за него просили 1,4 млрд руб.). Акции в ноябре приобрел Илья Семин, следует из данных инвестиционного портала Москвы.

Основными активами «Интуриста» являются пятизвездочные отели Savoy Westend Hotel в Карловых Варах и Principe Forte Dei Marmi в Тоскане, а также гостиница «Космос» на проспекте Мира в Москве. Помимо этого под управлением и в частичном владении «Интуриста» находятся несколько отелей в России, Чехии и странах Африки. Накануне стало известно, что «Интурист» вышел из капитала туроператора ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook. Сумму сделки стороны также не раскрыли.