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Etalon Group начала перекрестные продажи жилья с «Лидер-инвестом»

Совет директоров Etalon Group на заседании 29 марта утвердил начало перекрестных продаж с компанией «Лидер-инвест», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы.

Etalon Group планируется интегрировать с «Лидер-инвестом» свой московский бизнес. Проекты «Лидер-инвеста» в настоящее время представлены на сайте и в офисах продаж Etalon Group и наоборот.

В феврале текущего года АФК «Система» Владимира Евтушенкова приобрела 25% Etalon Group у основателя девелоперской компании Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Сумма сделки составила $226,6 млн. Перед этой сделкой Etalon Group приобрела у «Системы» 51% в ее девелоперском активе «Лидер-инвест» за 15,2 млрд руб.

Отмечалось, что «Эталон» планирует завершить интеграцию «Лидер-инвеста» в III квартале 2019 г. На этот же срок запланирована презентация новой стратегии и старт продаж проектов «Лидер-инвеста» под брендом Etalon.

В 2018 г. Etalon Group реализовала 628 000 кв. м недвижимости на сумму 68,7 млрд руб. Выручка компании в 2017 г. составила 70,6 млрд руб., EBITDA – 13,2 млрд руб.