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Московская мэрия сообщила о выполнении на треть годового плана по вводу жилья

Около 30% от запланированных ко вводу в 2019 г. жилых площадей уже введено в Москве по итогам I квартала. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

Высокие темпы ввода Ленкин объяснил «накопленным эффектом последних лет, когда инвесторы имели достаточное количество документации, разрешений на строительство, проектной документации».

Всего, по словам чиновника, в 2019 г. в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 3,5 млн кв. м жилья.

Ранее ведомство Левкина сообщало, что застройщики в Москве досрочно выполнили план по вводу жилья на I квартал 2019 г.: на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв. м.