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Основатель ЛСР продал часть акций компании почти за 6 млрд рублей

Компания Solneau Limited, контролируемая председателем совета директоров и крупнейшим акционером ЛСР Андреем Молчановым, продала 9,71% девелопера за 5,8 млрд руб., сообщает пресс-служба ЛСР. Средства от сделки бизнесмену нужны для личных целей, а продажа акций планировалось давно, сказал источник «Коммерсанта», близкий к Молчанову.

Компания Молчанова продала 10 млн обыкновенных акций ЛСР, номинированных в российских рублях и котируемых на Мосбирже, по цене 580 руб. за акцию. Более половины бумаг купили иностранные инвесторы, в том числе из Великобритании, Скандинавии и США. «Сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов», – отметил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитал» Борис Квасов.

После завершения сделки совокупная доля Молчанова в уставном капитале составит около 50,33%. Доля акций в свободном обращении вырастет примерно до 41,57%. В сообщении уточняется, что Молчанов и продавец пакета не будут продавать свою долю в уставном капитале компании в течение 90 дней после завершения сделки.

ЛСР – один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.