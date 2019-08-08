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СМИ узнали о планах АФК «Система» перестроить площадь у гостиницы «Космос»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует реконструировать площадь Шарля де Голля у принадлежащей ей гостиницы «Космос», напротив ВДНХ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Под развитие могут пойти часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и расположенный рядом старый офисный центр, пишет издание.

Офисным центром владеет входящий в «Ростех» холдинг «Швабе». Там «Коммерсанту» заявили, что не планируют редевелопмента здания. АФК «Система» на запрос ответила, что не имеет отношения к офисному центру, не став комментировать реконструкцию остальной площади.

По словам одного из собеседников издания, «Система» планирует построить на площади многофункциональный комплекс с торговой и офисной составляющими и общественным пространством. Возможно и строительство жилья. Сама гостиница под редевелопмент не пойдет, уверен источник. Она хоть и выглядит устаревшей, но приносит стабильный доход, в основном за счет китайских туристов, пишет «Коммерсантъ».

Для того чтобы получить разрешение на реконструкцию площади у гостиницы «Космос», «Системе» нужно будет пройти градостроительно-земельную комиссию. Поэтому компании придется потрудиться над проектом реконструкции, поскольку город вряд ли согласует посредственную застройку, отметило издание.