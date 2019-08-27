Недвижимость

Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах переезда в «Москва-сити» 14 министерств

В деловой центр «Москва-сити» вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи переедут еще 14 министерств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из федеральных чиновников. По его информации, 27 августа состоится первое совещание с представителями министерств и подведомственных структур по этому вопросу у министра экономического развития Максима Орешкина, отвечающего за процесс переезда. В начале лета министр говорил, что в «Москва-сити» могут переехать практически все министерства. Однако, по словам неназванного чиновника, речь идет о поиске площадей в деловом центре практически для всех ведомств, кроме МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Росархива.

В пресс-службе Минэкономразвития не стали комментировать данную информацию.

Весной этого года в «Москва-сити» переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Для этих ведомств еще в 2017 г. были приобретены помещения общей площадью около 75 000 кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмента». Агентом сделки был Дом.РФ, занявший на рынке около 35 млрд руб. Эта сумма будет возвращена за счет продажи старой недвижимости министерств. Дом.РФ выступит также агентом по продаже этих объектов. По аналогичной схеме будут проходить сделки по переезду и других министерств, уточнил источник. В Дом.РФ отказались прокомментировать данную информацию.

По словам одного из источников газеты, концентрация министерств в «Москва-сити» позволит снизить транспортную нагрузку на центральных улицах Москвы, где сейчас располагаются их здания. Сейчас общая площадь зданий 14 ведомств в различных частях Москвы составляет около 600 000 кв. м. В «Москва-сити» они займут от 350 000 до 400 000 кв. м, отметил он. По его словам, оптимизация площадей произойдет за счет создания опен-спейсов, будут снижены расходы на их содержание.

Как выглядит новый офис Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи