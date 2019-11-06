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АФК «Система» потратит 300 млн рублей на ремонт гостиницы «Космос»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова модернизирует здание гостиницы «Космос», об этом «Ведомостям» рассказал Александр Швейн, президент Cosmos Hotel Group (входит в корпорацию). По его словам, все ремонтные работы планируется завершить к 2023 г. Он ожидает, что в результате модернизации загрузка отеля вырастет не менее, чем на 30%.

Работы пройдут в два этапа. На первом этапе, который закончится уже в следующем году, компания планирует провести ремонт общественного пространства гостиницы, включая помещение ресторана «Калинка» и банкетного зала «Галактика», а также заменить лифты и инженерную инфраструктуру. На это будет потрачено около 300 млн руб., говорит источник, близкий к проекту. Швейн сумму инвестиций не комментирует. На втором этапе, по его словам, будет проведен ремонт номеров с заменой мебели и инженерных систем.

«Космос» – одна из крупнейших гостиниц как в России, так и Европе. В ней 1777 номеров (для проживания сейчас используется только 1664 номера). Отель был построен в 1979 г.