Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании. Об этом Венедиктов написал в Telegram-канале. Текст письма опубликован на сайте радиостанции. Меркин в письме назвал причину, по которой невозможно далее эксплуатировать здание киноцентра. «Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала», — отметил он. По его словам, в случае пожара зрителям придется выбираться из задымленного и горящего помещения через сорок кресел. Меркин также пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании.
«Обновленный киноцентр будет намного лучше и просторнее существующего. В настоящее время площадь всех кинозалов составляет менее 10% от общей площади здания — около 1500 кв. метров. В новом проекте под кинозалы отведено намного больше площади – около 3500 кв. метров, несколько залов будут предназначены для детского и подросткового кино», — говорится в письме. Помимо этого один из этажей здания будет отведен под социально-ответственные проекты.
В новом здании продолжится практика проведения «социальных» киносеансов. Существующей сейчас в «Соловье» детской киношколе также будут предоставлены помещения в новом здании. На время строительства киношкола будет располагаться в арендованном помещении. Если московские власти не предоставят киношколе 250-300 кв метров, то Меркин пообещал лично возместить все затраты, связанные с арендой.
В письме бизнесмен также обратился к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину. Он предложил ему создать «общественную группу для контроля за сохранением репертуара и ценовой политики». «Контролируйте кинопоказ, шефствуйте над детской киношколой – уверен, мы найдем сферу общих интересов и форматы для их реализации», — предложил Меркин парламентарию.
В ноябре прошлого года АО «Киноцентр», являющееся собственником «Соловья», получило разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса на 84 000 кв. м на месте киноцентра. Кинотеатр будет закрыт 2 декабря. Информация о закрытии «Соловья» стала причиной проведения нескольких акций протеста. Против закрытия киноцентра выступил ранее министр культуры Владимир Мединский. Он заявлял, что мэр Москвы Сергей Собянин держит вопрос на контроле.
Ранее два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте «Соловья», рассказали «Ведомостям», что АО «Киноцентр» связано с бывшими акционерами банка «Хованский» Эдуардом и Вадимом Меркиными.