Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании. Об этом Венедиктов написал в Telegram-канале. Текст письма опубликован на сайте радиостанции. Меркин в письме назвал причину, по которой невозможно далее эксплуатировать здание киноцентра. «Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала», — отметил он. По его словам, в случае пожара зрителям придется выбираться из задымленного и горящего помещения через сорок кресел. Меркин также пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании.