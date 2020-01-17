«Коммерсантъ»: Мамут откроет кинотеатр в спорткомплексе «Олимпийский»
Владелец сетей «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут договорился о создании кинотеатра с залом на 1000 мест в спорткомплексе «Олимпийский», реконструкцией которого занимается группа «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В пресс-службе группы «Киевская площадь» подтвердили факт переговоров со структурами Мамута. Стороны считают, что кинотеатр должен стать лучшим в Европе по техническому обеспечению. В нем планируется устраивать премьерные показы, отметили в пресс-службе «Киевской площади». Общая площадь кинотеатра превысит 20 000 кв. м. Арендатор собирается самостоятельно инвестировать в проект, точная площадь кинотеатра и количество мест еще не определены, уточнили в компании. Проект нового кинотеатра находится в разработке, заявил газете гендиректор объединенной киносети «Кино Окко» ( в нее входят «Синема парк» и «Формула кино» – «Ведомости») Алексей Васясин.
Спорткомплекс «Олимпийский» построили к Олимпиаде 1980 г. В конце 2017 г. его купила «Киевская площадь». Сейчас группа занимается его реконструкцией, которая должна завершиться в 2023 г. В обновленном спорткомплексе будет построена арена для концертных и спортивных мероприятий, пространство для выставок, аквапарк, планетарий, бассейн, каток, рестораны на крыше и парковка. В киносеть «Кино Окко» Мамута входят 77 кинотеатров. По данным Kartoteka.ru, основные структуры киносети находятся в залоге у банка «Траст» до 2029 г.