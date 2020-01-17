«Коммерсантъ»: Мамут откроет кинотеатр в спорткомплексе «Олимпийский»

Спорткомплекс «Олимпийский» построили к Олимпиаде 1980 г. В конце 2017 г. его купила «Киевская площадь». Сейчас группа занимается его реконструкцией, которая должна завершиться в 2023 г. В обновленном спорткомплексе будет построена арена для концертных и спортивных мероприятий, пространство для выставок, аквапарк, планетарий, бассейн, каток, рестораны на крыше и парковка. В киносеть «Кино Окко» Мамута входят 77 кинотеатров. По данным Kartoteka.ru, основные структуры киносети находятся в залоге у банка «Траст» до 2029 г.