«Киевская площадь» рассказала о планах развития Центрального рынка

Накануне стало известно, что Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов — Центральный рынок на 4700 кв. м. Из базы «СПАРК-Интерфакса» следовало, что новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка) стала фирма «Парус». Два источника «Ведомостей» утверждали, что эта компания действовала в интересах «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.