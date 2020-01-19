«Киевская площадь» рассказала о планах развития Центрального рынка
Группа компаний «Киевская площадь» подтвердила, что она заключила сделку по приобретению Центрального рынка на Цветном бульваре. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей». Сумма покупки не раскрывается.
Накануне стало известно, что Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов — Центральный рынок на 4700 кв. м. Из базы «СПАРК-Интерфакса» следовало, что новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка) стала фирма «Парус». Два источника «Ведомостей» утверждали, что эта компания действовала в интересах «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
«Киевская площадь» займется развитием Центрального рынка, следует из пресс-релиза. Новый владелец намерен расширить список национальных кухонь, представленных на фудкорте, совершенствовать развлекательную и шоу-программу, заменить звуковое и осветительное оборудование. Кроме того, будут проведены технические работы по замене вентиляционной системы, отметила группа компаний.
Центральный рынок органично вписывается в структуру существующих активов «Киевской площади», считает председатель совета директоров группы Год Нисанов. «У нас уже есть опыт создания крупных гастрономических проектов на исторически значимой территории столицы. В 2017 г. мы открыли в парке "Зарядье" одноименной с ним гастроцентр. В прошлом году запустили "Депо"», — напомнил он.
«Киевская площадь» – крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России. Годовой арендный доход компании, согласно подсчету журнала Forbes, составляет $1,56 млрд. Ее ключевые проекты – торговый центр «Европейский», гостиница Radisson Collection Hotel Moscow, спортивный комплекс «Олимпийский» и др.