У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым. Другие компании последнего, судя по информации из ЕГРЮЛ, специализируются на инвестициях в недвижимость. Среди его проектов, к примеру, жилой комплекс «Мытищи lite» и офисный комплекс и гостиница «Ibis Москва Аэропорт Домодедово». Бизнесменам также принадлежат несколько небольших торговых центров в Подмосковье, говорит один из их знакомых.
«Парус» действует в интересах «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, уверяют два консультанта, работавшие со сторонами сделки. Совладельцем Фуада Ильягуева по фирме ООО «Лайн» до 2014 г. был Намик Ильягуев. Последний – совладелец фирмы «Кет К», которая весной прошлого года приобрела на торгах транспортно-пересадочный узел «Нагатинская» на Варшавском шоссе. Спустя несколько месяцев «Киевская площадь» сообщила, что будет строить там многофункциональный комплекс на 230 000 кв. м, включая торговый центр, офисы, центр детского отдыха и т. д. Представитель «Киевской площади» от комментариев отказался. Исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов лишь подтвердил, что компания продала Центральный рынок «Парусу». Связаться с Ильягуевыми не удалось: у большинства их компаний отсутствуют телефоны.