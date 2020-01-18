У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

«Парус» действует в интересах «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, уверяют два консультанта, работавшие со сторонами сделки. Совладельцем Фуада Ильягуева по фирме ООО «Лайн» до 2014 г. был Намик Ильягуев. Последний – совладелец фирмы «Кет К», которая весной прошлого года приобрела на торгах транспортно-пересадочный узел «Нагатинская» на Варшавском шоссе. Спустя несколько месяцев «Киевская площадь» сообщила, что будет строить там многофункциональный комплекс на 230 000 кв. м, включая торговый центр, офисы, центр детского отдыха и т. д. Представитель «Киевской площади» от комментариев отказался. Исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов лишь подтвердил, что компания продала Центральный рынок «Парусу». Связаться с Ильягуевыми не удалось: у большинства их компаний отсутствуют телефоны.