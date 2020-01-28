Суд отменил решение о розыске Батуриной
Городской суд Элисты отменил решение мирового судьи об объявлении в розыск самой богатой женщины России Елены Батуриной, сообщил «Ведомостям» представитель Батуриной. Об отмене решения сообщил «Интерфаксу» и Эренцен Манжеев, который просил мирового судью привлечь Батурину к ответственности за клевету и добивался ее привода в суд. Менжеев – финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Представитель Елены Батуриной говорил, что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, судья «грубо игнорировала присутствие в суде адвокатов Батуриной». «Данное постановление – это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента – Виктора Батурина – и его необоснованные требования», – утверждал он. «А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», – говорил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.
Российский Forbes оценивает состояние Батуриной в $1,2 млрд. Батурина инвестирует в девелоперские инвестфонды в Европе и США. Рыночную стоимость активов Батуриной в этих фондах ее представитель оценивал в $500 млн.