Суд отменил решение о розыске Батуриной

Представитель Елены Батуриной говорил, что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, судья «грубо игнорировала присутствие в суде адвокатов Батуриной». «Данное постановление – это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента – Виктора Батурина – и его необоснованные требования», – утверждал он. «А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», – говорил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.