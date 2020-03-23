Группа ПИК увеличила выручку до 281 млрд рублей
Выручка группы компаний ПИК по итогам 2019 г. составила 280,6 млрд руб., следует из ее сообщения. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.
Компания сообщила, что от продажи недвижимости получила 170,1 млрд руб. (в 2018 г. – 155 млрд руб.). Чистая прибыль по итогам прошлого года выросла на 67,7% до 45,1 млрд руб.
Доля выручки от новых направлений бизнеса в 2019 г. составила уже 17% (в 2018 г. – 4%. «Ведомости»), что подтверждает успешную реализацию стратегии по диверсификации и развитию бизнеса, а это, в свою очередь, положительно сказывается на устойчивости и надежности компании в целом, цитируются в сообщении слова президента ПИК Сергея Гордеева. Компания прогнозирует, что по итогам 2020 г. ее выручка составит 400 млрд руб.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, компания построила более 2 млн кв. м. Основные акционеры ПИК – Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).