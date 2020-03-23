Группа ПИК увеличила выручку до 281 млрд рублей

Доля выручки от новых направлений бизнеса в 2019 г. составила уже 17% (в 2018 г. – 4%. «Ведомости»), что подтверждает успешную реализацию стратегии по диверсификации и развитию бизнеса, а это, в свою очередь, положительно сказывается на устойчивости и надежности компании в целом, цитируются в сообщении слова президента ПИК Сергея Гордеева. Компания прогнозирует, что по итогам 2020 г. ее выручка составит 400 млрд руб.