Артем Чайка и его партнер увеличили доли в 3S Property Development
Доля сына бывшего прокурора России Артема Чайки в девелоперской компании 3S Property Development, по данным ЕГРЮЛ, увеличилась с 41% до 49%. Его партнер, соучредитель мотоклуба Iron Birds Александр Китаев, с 4 марта владеет 11% девелопера, ранее у него было лишь 2%.
Эти доли, судя по данным ЕГРЮЛ, были приобретены у самой 3S Property Development. «Ведомости» направили запрос в компанию.
3S Property Development была создана в 2015 г. Компания планировала в течение 3–5 лет построить в Москве до 500 000 кв. м жилья. Сейчас в ее портфеле жилые комплексы «Талисман» на Головинском, Дмитровском и Открытом шоссе. Компания также приобрела у правительства Москвы три транспортно-пересадочных узла в Некрасовке, у Савеловского вокзала и в Нагатинском затоне.