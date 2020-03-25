Артем Чайка и его партнер увеличили доли в 3S Property Development

3S Property Development была создана в 2015 г. Компания планировала в течение 3–5 лет построить в Москве до 500 000 кв. м жилья. Сейчас в ее портфеле жилые комплексы «Талисман» на Головинском, Дмитровском и Открытом шоссе. Компания также приобрела у правительства Москвы три транспортно-пересадочных узла в Некрасовке, у Савеловского вокзала и в Нагатинском затоне.