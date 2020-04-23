ПИК запустила первый в России сервис для самозанятых собственников жилья
ГК «ПИК» запустила онлайн-сервис «ПИК-аренда плюс» (на базе существующей площадки «ПИК-аренда»), который позволит собственникам жилья стать самозанятыми и получать официальный доход от сдачи недвижимости с минимальным налогом, сообщает пресс-служба застройщика. В компании рассчитывают, что новый сервис будет особенно востребован во время режима самоизоляции: пользователи смогут совершать все операции с жильем виртуально – от просмотра квартиры до сопровождения сделки и контроля оплаты.
Сервис будет платным – 2% от стоимости аренды. За эту цену «ПИК-аренда» возьмет на себя процесс оформления самозанятости для арендодателя, оплату ежемесячного налога в размере 4%, подачу отчетности в налоговую инспекцию, а также оплату коммунальных услуг и ежеквартальные проверки квартиры с фотоотчетом. «ПИК-аренда плюс» будет напрямую перечислять платежи арендодателю в назначенную дату и самостоятельно собирать плату с жильцов, отмечают в компании.
Сейчас сервис доступен в 20 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Волгограде и других крупных городах. С 1 июля 2020 г., когда вступит в силу специальный налоговый режим для самозанятых россиян, услуга станет доступна по всей стране.
Напомним, воспользоваться новым налоговым режимом смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих. Для физических лиц налоговая ставка составит 4%, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 6%.