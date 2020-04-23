Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

ПИК запустила первый в России сервис для самозанятых собственников жилья

Ведомости

ГК «ПИК» запустила онлайн-сервис «ПИК-аренда плюс» (на базе существующей площадки «ПИК-аренда»), который позволит собственникам жилья стать самозанятыми и получать официальный доход от сдачи недвижимости с минимальным налогом, сообщает пресс-служба застройщика. В компании рассчитывают, что новый сервис будет особенно востребован во время режима самоизоляции: пользователи смогут совершать все операции с жильем виртуально – от просмотра квартиры до сопровождения сделки и контроля оплаты.

Застройщики перевели продажи в онлайн, но сделки пока единичны

Без господдержки отрасль не выживет, считают они

Сервис будет платным – 2% от стоимости аренды. За эту цену «ПИК-аренда» возьмет на себя процесс оформления самозанятости для арендодателя, оплату ежемесячного налога в размере 4%, подачу отчетности в налоговую инспекцию, а также оплату коммунальных услуг и ежеквартальные проверки квартиры с фотоотчетом. «ПИК-аренда плюс» будет напрямую перечислять платежи арендодателю в назначенную дату и самостоятельно собирать плату с жильцов, отмечают в компании.

Сейчас сервис доступен в 20 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Волгограде и других крупных городах. С 1 июля 2020 г., когда вступит в силу специальный налоговый режим для самозанятых россиян, услуга станет доступна по всей стране.

Напомним, воспользоваться новым налоговым режимом смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих. Для физических лиц налоговая ставка составит 4%, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 6%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных