ПИК запустила первый в России сервис для самозанятых собственников жилья

Сервис будет платным – 2% от стоимости аренды. За эту цену «ПИК-аренда» возьмет на себя процесс оформления самозанятости для арендодателя, оплату ежемесячного налога в размере 4%, подачу отчетности в налоговую инспекцию, а также оплату коммунальных услуг и ежеквартальные проверки квартиры с фотоотчетом. «ПИК-аренда плюс» будет напрямую перечислять платежи арендодателю в назначенную дату и самостоятельно собирать плату с жильцов, отмечают в компании.