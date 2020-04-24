Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам

Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров. Треть компаний ожидают затруднений с оплатой аренды в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей малого и среднего бизнеса, проведенного аналитическим центром НАФИ в апреле 2020 г. Лишь 13% бизнесменов смогли договориться с арендодателями о пересмотре условий аренды. 28% уже получили от собственников отказ, 44% продолжают переговоры.