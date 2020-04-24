Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам

Ведомости

 

Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров. Треть компаний ожидают затруднений с оплатой аренды в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей малого и среднего бизнеса, проведенного аналитическим центром НАФИ в апреле 2020 г. Лишь 13% бизнесменов смогли договориться с арендодателями о пересмотре условий аренды. 28% уже получили от собственников отказ, 44% продолжают переговоры.

В Москве может опустеть более 600 000 кв. м торговых площадей

Это случится, если владельцы торговых центров не договорятся с арендаторами

Большинство (71%) предпринимателей, принявших участие в опросе, арендуют площади у частных собственников, еще 5% – у государства или муниципалитета, четверть имеют помещения в собственности. Чаще всего бизнес снимает помещения под офисы (51%), реже – под торговлю (35%), склад (26%), производство (23%). При этом именно производственным компаниям в условиях режима самоизоляции сложнее других выплачивать арендные платежи – по данным исследования НАФИ, 69% из них имеют просрочки.

Пытаясь договориться с собственниками помещений, предприниматели обсуждают разные формы смягчения условий аренды: от временного снижения ставки (47%) до полной отмены платежей на конкретный период (30%). 7% предпринимателей хотят добиться исключения из договора или снижения штрафных санкций за просрочку, 4% – перехода на переменную арендную ставку. Однако расторгнуть или изменить договор аренды большинству компаний сегодня сложно, поскольку нет юридических оснований воспользоваться пунктом о форс-мажоре, отмечают в НАФИ.

Сложные условия, в которых сегодня оказался бизнес, приведут к изменениям на рынке аренды, считают аналитики. «Характер этих изменений будет зависеть от сегмента, но однозначно стоит ожидать роста свободных площадей в силу переезда из дорогих помещений в более дешевые и снижения арендных ставок», – говорит Ольга Соколова, руководитель направления исследований в сфере строительства и недвижимости аналитического центра НАФИ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных