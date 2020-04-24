Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам
Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров. Треть компаний ожидают затруднений с оплатой аренды в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей малого и среднего бизнеса, проведенного аналитическим центром НАФИ в апреле 2020 г. Лишь 13% бизнесменов смогли договориться с арендодателями о пересмотре условий аренды. 28% уже получили от собственников отказ, 44% продолжают переговоры.
Большинство (71%) предпринимателей, принявших участие в опросе, арендуют площади у частных собственников, еще 5% – у государства или муниципалитета, четверть имеют помещения в собственности. Чаще всего бизнес снимает помещения под офисы (51%), реже – под торговлю (35%), склад (26%), производство (23%). При этом именно производственным компаниям в условиях режима самоизоляции сложнее других выплачивать арендные платежи – по данным исследования НАФИ, 69% из них имеют просрочки.
Пытаясь договориться с собственниками помещений, предприниматели обсуждают разные формы смягчения условий аренды: от временного снижения ставки (47%) до полной отмены платежей на конкретный период (30%). 7% предпринимателей хотят добиться исключения из договора или снижения штрафных санкций за просрочку, 4% – перехода на переменную арендную ставку. Однако расторгнуть или изменить договор аренды большинству компаний сегодня сложно, поскольку нет юридических оснований воспользоваться пунктом о форс-мажоре, отмечают в НАФИ.
Сложные условия, в которых сегодня оказался бизнес, приведут к изменениям на рынке аренды, считают аналитики. «Характер этих изменений будет зависеть от сегмента, но однозначно стоит ожидать роста свободных площадей в силу переезда из дорогих помещений в более дешевые и снижения арендных ставок», – говорит Ольга Соколова, руководитель направления исследований в сфере строительства и недвижимости аналитического центра НАФИ.