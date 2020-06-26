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Wildberries вложит 2,5 млрд рублей в строительство склада в Удмуртии

Ведомости

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует построить логистический комплекс площадью 50 000 кв.м в Сарапуле в Удмуртии, говорится в сообщении компании.

Соответствующее соглашение уже подписали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава республики Александр Бречалов. Инвестиции в строительство объекта составят 2,5 млрд руб, его планируется ввести в эксплуатацию в 2021 г. Появление логистического центра, по словам Бакальчук позволит производителям Удмуртии сократить логистические расходы и расширить ассортимент на онлайн-площадке. Бречалов говорит, что в комплексе смогут работать 2500 человек, таким образом это будет один из крупнейших работодателей в Сарапуле.

Онлайн-ритейлеры сейчас активно строят, покупают или арендуют склады. К примеру,  Wildberries ранее объявил, что планирует возвести в Краснодарском крае индустриальный  парк на 250 000 кв.м. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб. X5 Retail Group подписал соглашение с девелопером «Ориентир» о строительстве логистического комплекса на 43 000 кв.м под Солнечногорском, а Ozon арендовал в этом году 67 000 кв.м в логопарке «PNK Толмачево» в Новосибирске и 29 000 кв.м (с возможностью расширения до 79 000 кв.м) в «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных