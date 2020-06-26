Wildberries вложит 2,5 млрд рублей в строительство склада в Удмуртии

Онлайн-ритейлеры сейчас активно строят, покупают или арендуют склады. К примеру, Wildberries ранее объявил, что планирует возвести в Краснодарском крае индустриальный парк на 250 000 кв.м. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб. X5 Retail Group подписал соглашение с девелопером «Ориентир» о строительстве логистического комплекса на 43 000 кв.м под Солнечногорском, а Ozon арендовал в этом году 67 000 кв.м в логопарке «PNK Толмачево» в Новосибирске и 29 000 кв.м (с возможностью расширения до 79 000 кв.м) в «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге.