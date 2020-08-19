В России резко подорожали маленькие квартиры
Маленькие квартиры «беспрецедентно» подорожали в России, стоимость студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м с начала года увеличилась на 13,2% – в среднем до 1,9 млн руб., к такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».
Специалисты проанализировали вторичный рынок недвижимости в 70 самых крупных городах России. Значительнее всего цены на такие квартиры выросли в Рязани – почти на 29%, а также в Ставрополе – 28,7%, Саратове – 28,1%, Новокузнецке – 27,7% и Ульяновске – 27,1%.
«Прирост в абсолютном отношении там небольшой: 300 000–500 000 руб. за квартиру. В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники», – объяснил генеральный директор портала Павел Луценко, отметив, что главным драйвером роста цен в последние четыре месяца стала льготная ипотека под 6,5%.
Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно. По данным «Мир квартир», самые дорогие студии и малогабаритные «однушки» продаются в Москве – в среднем за 6,7 млн руб., Санкт-Петербурге – 3,8 млн руб., Сочи – 3,5 млн руб., Владивостоке – 3,4 млн руб. и Севастополе – около 4 млн руб.
Самые бюджетные маленькие квартиры продаются в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Кургане, Владикавказе и Астрахани, их стоимость варьируется от 1,2 до 1,4 млн руб., рассказали в компании.