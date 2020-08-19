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В России резко подорожали маленькие квартиры

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Маленькие квартиры «беспрецедентно» подорожали в России, стоимость студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м с начала года увеличилась на 13,2% – в среднем до 1,9 млн руб., к такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Специалисты проанализировали вторичный рынок недвижимости в 70 самых крупных городах России. Значительнее всего цены на такие квартиры выросли в Рязани – почти на 29%, а также в Ставрополе – 28,7%, Саратове – 28,1%, Новокузнецке – 27,7% и Ульяновске – 27,1%.

«Прирост в абсолютном отношении там небольшой: 300 000–500 000 руб. за квартиру. В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники», – объяснил генеральный директор портала Павел Луценко, отметив, что главным драйвером роста цен в последние четыре месяца стала льготная ипотека под 6,5%.

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно. По данным «Мир квартир», самые дорогие студии и малогабаритные «однушки» продаются в Москве – в среднем за 6,7 млн руб., Санкт-Петербурге – 3,8 млн руб., Сочи – 3,5 млн руб., Владивостоке – 3,4 млн руб. и Севастополе – около 4 млн руб.

Самые бюджетные маленькие квартиры продаются в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Кургане, Владикавказе и Астрахани, их стоимость варьируется от 1,2 до 1,4 млн руб., рассказали в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных