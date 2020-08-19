В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно. По данным «Мир квартир», самые дорогие студии и малогабаритные «однушки» продаются в Москве – в среднем за 6,7 млн руб., Санкт-Петербурге – 3,8 млн руб., Сочи – 3,5 млн руб., Владивостоке – 3,4 млн руб. и Севастополе – около 4 млн руб.