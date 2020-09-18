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Набиуллина назвала неактуальной идею покупки БЦ «Оружейный» для ЦБ

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Ранее озвученные планы по покупке Банком России здания бизнес-центра «Оружейный» потеряли актуальность на фоне пандемии коронавируса и перевода работников на удаленку, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сделка по покупке здания, мы считаем, да, потеряла свою актуальность», ‒ сказала Набиуллина. Она пояснила, что сейчас, с временным переводом значительной части сотрудников на удаленный режим из-за пандемии коронавируса, необходимость в столь крупных офисных помещениях отпала. Более того, регулятор рассматривает возможность оставить удаленный режим для многих работников навсегда.

В декабре 2019 г. стало известно, что Центробанк рассматривает возможность покупки БЦ «Оружейный». Он единственный соответствовал требованиям регулятора: имел более 30 этажей, имел площадь помещений не меньше 100 000 кв. м, построен не позднее 2010 г. и расположен в пределах Третьего транспортного кольца. ЦБ рассчитывал перевести туда около 8500 сотрудников, разбросанных по 35 зданиям в Москве. В то же время головное здание на Неглинной улице регулятор собирался оставить в своей собственности. Сделка по выкупу здания у «Мегафона» и Сбербанка предварительно оценивалась в 88 млрд руб.

БЦ «Оружейный» являлся проектом компании «Дон-строй». После кризиса 2008 г. права на объект перешли Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Компания «Мегафон» является основным арендатором здания, а также владеет его половиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных