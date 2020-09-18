Набиуллина назвала неактуальной идею покупки БЦ «Оружейный» для ЦБ
Ранее озвученные планы по покупке Банком России здания бизнес-центра «Оружейный» потеряли актуальность на фоне пандемии коронавируса и перевода работников на удаленку, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Сделка по покупке здания, мы считаем, да, потеряла свою актуальность», ‒ сказала Набиуллина. Она пояснила, что сейчас, с временным переводом значительной части сотрудников на удаленный режим из-за пандемии коронавируса, необходимость в столь крупных офисных помещениях отпала. Более того, регулятор рассматривает возможность оставить удаленный режим для многих работников навсегда.
В декабре 2019 г. стало известно, что Центробанк рассматривает возможность покупки БЦ «Оружейный». Он единственный соответствовал требованиям регулятора: имел более 30 этажей, имел площадь помещений не меньше 100 000 кв. м, построен не позднее 2010 г. и расположен в пределах Третьего транспортного кольца. ЦБ рассчитывал перевести туда около 8500 сотрудников, разбросанных по 35 зданиям в Москве. В то же время головное здание на Неглинной улице регулятор собирался оставить в своей собственности. Сделка по выкупу здания у «Мегафона» и Сбербанка предварительно оценивалась в 88 млрд руб.
БЦ «Оружейный» являлся проектом компании «Дон-строй». После кризиса 2008 г. права на объект перешли Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Компания «Мегафон» является основным арендатором здания, а также владеет его половиной.