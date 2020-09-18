Набиуллина назвала неактуальной идею покупки БЦ «Оружейный» для ЦБ

В декабре 2019 г. стало известно, что Центробанк рассматривает возможность покупки БЦ «Оружейный». Он единственный соответствовал требованиям регулятора: имел более 30 этажей, имел площадь помещений не меньше 100 000 кв. м, построен не позднее 2010 г. и расположен в пределах Третьего транспортного кольца. ЦБ рассчитывал перевести туда около 8500 сотрудников, разбросанных по 35 зданиям в Москве. В то же время головное здание на Неглинной улице регулятор собирался оставить в своей собственности. Сделка по выкупу здания у «Мегафона» и Сбербанка предварительно оценивалась в 88 млрд руб.