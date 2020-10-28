В правительстве объявили о сокращении сроков по сделкам с недвижимостью

«Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН», — отметила вице-премьер.