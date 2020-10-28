В правительстве объявили о сокращении сроков по сделкам с недвижимостью
В России запустят Единую государственную информационную систему (ФГИС ЕГРН), которая позволит упростить механизмы совершения сделок с недвижимостью, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Новый сервис позволит получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости за 30 секунд. Сейчас срок получения выписки из ЕГРН занимает от трех дней.
«Внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких минут», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.
Это стало возможным благодаря тому, что новая система объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Кроме того, на базе новой системы будут созданы сервисы, которые позволят россиянам оперативно получать информацию о собственниках недвижимости, характеристиках помещения, узнать о наличии или отсутствии обременения. Абрамченко пояснила, что сервис также позволит ускорить регистрацию прав на недвижимость, договоров ипотеки и других операций с недвижимостью.
«Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН», — отметила вице-премьер.
Кроме того, теперь получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от местоположения объекта недвижимости. Например, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Крыму, не выезжая из своего региона.