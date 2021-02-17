Путин поручит решить вопрос с «черными риелторами» в России

Проблему «черных риелторов» затронул руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он выразил негодование по поводу распространения таких мошенников «по всей стране» и подчеркнул, что «так нельзя». Политик привел пример, когда при разводе муж и жена делят жилье и один из них продает свою долю сторонним людям, что приводит к дальнейшим проблемам для другого. Жириновский заявил, что подобную продажу частей недвижимости следует запретить.