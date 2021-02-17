Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Недвижимость

Путин поручит решить вопрос с «черными риелторами» в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручит экспертам правительства изучить вопрос о незаконной деятельности «черных риелторов» – людей, совершающих преступления на рынке недвижимости. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями фракций Госдумы, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – заявил президент.

Проблему «черных риелторов» затронул руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он выразил негодование по поводу распространения таких мошенников «по всей стране» и подчеркнул, что «так нельзя». Политик привел пример, когда при разводе муж и жена делят жилье и один из них продает свою долю сторонним людям, что приводит к дальнейшим проблемам для другого. Жириновский заявил, что подобную продажу частей недвижимости следует запретить.

«Семья разошлась. Он продает свою маленькую долю – 3 м кв – кому-то. Профессионал-жилец приезжает и женщину с ребенком выдавливает, пока она у него за копейки не выкупит эту комнату бывшего мужа. Что мы издеваемся над людьми?» – возмутился глава ЛДПР.

Ранее эксперты, опрошенные «РИА Новости», перечислили самые популярные схемы мошенничества с недвижимостью. В их числе оказались продажа жилья по поддельным документам и привлечение к сделкам больных или недееспособных лиц.

Ранее по теме: Как за 20 лет жилищное строительство прошло путь от хаоса до тотального контроля

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных