Путин поручит решить вопрос с «черными риелторами» в России
Президент России Владимир Путин поручит экспертам правительства изучить вопрос о незаконной деятельности «черных риелторов» – людей, совершающих преступления на рынке недвижимости. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями фракций Госдумы, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – заявил президент.
Проблему «черных риелторов» затронул руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он выразил негодование по поводу распространения таких мошенников «по всей стране» и подчеркнул, что «так нельзя». Политик привел пример, когда при разводе муж и жена делят жилье и один из них продает свою долю сторонним людям, что приводит к дальнейшим проблемам для другого. Жириновский заявил, что подобную продажу частей недвижимости следует запретить.
«Семья разошлась. Он продает свою маленькую долю – 3 м кв – кому-то. Профессионал-жилец приезжает и женщину с ребенком выдавливает, пока она у него за копейки не выкупит эту комнату бывшего мужа. Что мы издеваемся над людьми?» – возмутился глава ЛДПР.
Ранее эксперты, опрошенные «РИА Новости», перечислили самые популярные схемы мошенничества с недвижимостью. В их числе оказались продажа жилья по поддельным документам и привлечение к сделкам больных или недееспособных лиц.