Аналитики составили рейтинг регионов России по доступности жилья

Аналитики отметили, что доступность квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 г. снизилась в годовом выражении. Теперь семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,7 года, а не 4,6. Дольше всего копить на квартиру придется жителям Севастополя – 15,9 года, Кабардино-Балкарии – 15,1 года, Крыма – 14 лет, Чечни и Алтайского края – по 13,5 года.