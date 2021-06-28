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Аналитики составили рейтинг регионов России по доступности жилья

Ведомости

Россияне смогут быстрее всего накопить на типовую двухкомнатную квартиру в Ямало-Ненецком АО, говорится в исследовании «РИА Новости». Жителям региона понадобится чуть больше года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м и стоимостью 2,8 млн руб.

В топ-5 регионов по доступности жилья вошли:

  1. Ямало-Ненецкий АО – 1,1 года, 2,8 млн руб.

  2. Магаданская область – 1,6 года, 3,2 млн руб.

  3. Ненецкий АО – 2,8 года, 3,8 млн руб.

  4. Ханты-Мансийский АО – 3,3 года, 4,3 млн руб.

  5. Мурманская область – 3,4 года, 3,4 млн руб.

Аналитики отметили, что доступность квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 г. снизилась в годовом выражении. Теперь семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,7 года, а не 4,6. Дольше всего копить на квартиру придется жителям Севастополя – 15,9 года, Кабардино-Балкарии – 15,1 года, Крыма – 14 лет, Чечни и Алтайского края – по 13,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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