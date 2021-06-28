Аналитики составили рейтинг регионов России по доступности жилья
Россияне смогут быстрее всего накопить на типовую двухкомнатную квартиру в Ямало-Ненецком АО, говорится в исследовании «РИА Новости». Жителям региона понадобится чуть больше года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м и стоимостью 2,8 млн руб.
В топ-5 регионов по доступности жилья вошли:
Ямало-Ненецкий АО – 1,1 года, 2,8 млн руб.
Магаданская область – 1,6 года, 3,2 млн руб.
Ненецкий АО – 2,8 года, 3,8 млн руб.
Ханты-Мансийский АО – 3,3 года, 4,3 млн руб.
Мурманская область – 3,4 года, 3,4 млн руб.
Аналитики отметили, что доступность квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 г. снизилась в годовом выражении. Теперь семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,7 года, а не 4,6. Дольше всего копить на квартиру придется жителям Севастополя – 15,9 года, Кабардино-Балкарии – 15,1 года, Крыма – 14 лет, Чечни и Алтайского края – по 13,5 года.