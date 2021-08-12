Эксперты McKinsey оценили развитие транспортной системы Москвы
Транспортная система Москвы вошла в тройку лучших в мире, пишет РБК со ссылкой на исследование «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха» международной консалтинговой компании McKinsey. Москва заняла третье место после Сингапура и Пекина.
В своем исследовании эксперты McKinsey рассматривали прежде всего города с населением более 5 млн человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу свыше $10 000 и количеством автомобилей, превышающем отметку в 150 штук на 1000 человек.
Партнер McKinsey и руководитель экспертного центра по городскому транспорту Вадим Покотило и младший партнер McKinsey Дмитрий Чечулин рассказали РБК, что для улучшения своих позиций в рейтинге городу необходимо увеличить стоимость использования автомобилей и пересмотреть скоростной режим в его черте, развивать велосипедную инфраструктуру. В Москве установленная разрешенная скорость гораздо выше других городов рейтинга, и она становится еще выше с учетом нештрафуемого порога в 20 км/ч.
Как отмечает Покотило, у вошедших в топ рейтинга городов есть серьезные ограничения проезда, например, в центр.
С момента проведения аналогичного исследования в 2018 г., когда Москва заняла шестое место, в городе была расширена система метро, выросло число выделенных полос для общественного транспорта, внедрены экспресс-маршруты и сеть «Магистраль». Время ожидания поезда метро составило 1,5 минуты в час пик, скорость наземного общественного транспорта – 21 км/ч в час пик.