Эксперты McKinsey оценили развитие транспортной системы Москвы

Партнер McKinsey и руководитель экспертного центра по городскому транспорту Вадим Покотило и младший партнер McKinsey Дмитрий Чечулин рассказали РБК, что для улучшения своих позиций в рейтинге городу необходимо увеличить стоимость использования автомобилей и пересмотреть скоростной режим в его черте, развивать велосипедную инфраструктуру. В Москве установленная разрешенная скорость гораздо выше других городов рейтинга, и она становится еще выше с учетом нештрафуемого порога в 20 км/ч.