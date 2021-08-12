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Эксперты McKinsey оценили развитие транспортной системы Москвы

Ведомости

Транспортная система Москвы вошла в тройку лучших в мире, пишет РБК со ссылкой на исследование «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха» международной консалтинговой компании McKinsey. Москва заняла третье место после Сингапура и Пекина.

В своем исследовании эксперты McKinsey рассматривали прежде всего города с населением более 5 млн человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу свыше $10 000 и количеством автомобилей, превышающем отметку в 150 штук на 1000 человек.

Партнер McKinsey и руководитель экспертного центра по городскому транспорту Вадим Покотило и младший партнер McKinsey Дмитрий Чечулин рассказали РБК, что для улучшения своих позиций в рейтинге городу необходимо увеличить стоимость использования автомобилей и пересмотреть скоростной режим в его черте, развивать велосипедную инфраструктуру. В Москве установленная разрешенная скорость гораздо выше других городов рейтинга, и она становится еще выше с учетом нештрафуемого порога в 20 км/ч. 

Как отмечает Покотило, у вошедших в топ рейтинга городов есть серьезные ограничения проезда, например, в центр.

С момента проведения аналогичного исследования в 2018 г., когда Москва заняла шестое место, в городе была расширена система метро, выросло число выделенных полос для общественного транспорта, внедрены экспресс-маршруты и сеть «Магистраль». Время ожидания поезда метро составило 1,5 минуты в час пик, скорость наземного общественного транспорта – 21 км/ч в час пик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных