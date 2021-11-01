Власти Москвы подготовят план по отказу от мигрантов на стройках

Вице-мэр считает, что отказу от использования труда мигрантов на стройках Москвы должен способствовать процесс автоматизации работ. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта», — сказал Бочкарев.