Власти Москвы подготовят план по отказу от мигрантов на стройках
«Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», — сказал Бочкарев.
Вице-мэр считает, что отказу от использования труда мигрантов на стройках Москвы должен способствовать процесс автоматизации работ. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта», — сказал Бочкарев.
По его словам, сейчас на стройках в Москве работают порядка 40 000 мигрантов, раньше было около 120 000 человек. Дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли сейчас составляет около 40%. Изменился также национальный состав рабочих — если раньше приезжало больше граждан из Таджикистана. Сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии.
«Да, такая нехватка. Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов. Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — отметил вице-мэр.
В сентябре этого года вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в интервью «Известиям» говорил, что дефицит трудовых мигрантов в Москве составляет около 200 000 человек.
В конце прошлого года МВД сообщало, что количество мигрантов России в 2020 г. упало в полтора раза. По официальной статистике министерства, в России ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом же году их численность снизилась до 6,3 млн человек.
Правительство России в октябре утвердило пилотный проект по привлечению 10 000 мигрантов из Узбекистана. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Их будут привлекать к строительству «больших инфраструктурных объектов», в том числе на космодроме Восточный. В патентах будут указаны компании, на которые они будут работать.