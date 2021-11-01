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Власти Москвы подготовят план по отказу от мигрантов на стройках

Ведомости

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что городские власти готовят план по отказу от труда мигрантов на стройках в качестве плана решения кадрового кризиса. 

«Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», — сказал Бочкарев.

Вице-мэр считает, что отказу от использования труда мигрантов на стройках Москвы должен способствовать процесс автоматизации работ. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта», — сказал Бочкарев. 

По его словам, сейчас на стройках в Москве работают порядка 40 000 мигрантов, раньше было около 120 000 человек. Дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли сейчас составляет около 40%. Изменился также национальный состав рабочих — если раньше приезжало больше граждан из Таджикистана. Сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии.

«Да, такая нехватка. Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов. Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — отметил вице-мэр. 

В сентябре этого года вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в интервью «Известиям» говорил, что дефицит трудовых мигрантов в Москве составляет около 200 000 человек. 

В конце прошлого года МВД сообщало, что количество мигрантов России в 2020 г. упало в полтора раза. По официальной статистике министерства, в России ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом же году их численность снизилась до 6,3 млн человек. 

Правительство России в октябре утвердило пилотный проект по привлечению 10 000 мигрантов из Узбекистана. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Их будут привлекать к строительству «больших инфраструктурных объектов», в том числе на космодроме Восточный. В патентах будут указаны компании, на которые они будут работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных